STMicro: partenariat avec l'unité logicielle de Volkswagen

(CercleFinance.com) - STMicroelectronics fait part du prochain lancement du développement conjoint d'un système sur puce (SoC) avec Cariad, l'unité logicielle de Volkswagen, pour la nouvelle génération de véhicules du constructeur allemand.



Ensemble, ils développent des composants sur-mesure pour la connectivité, la gestion de l'énergie et les mises à jour de logiciel à distance afin de rendre les véhicules entièrement définis par logiciel, sécurisés et prêts pour les évolutions à venir.



Parallèlement, les partenaires travaillent à un accord par lequel TSMC fabriquera les plaquettes des systèmes sur puce pour ST, de façon à sécuriser l'approvisionnement en puces pour les véhicules Volkswagen des années à l'avance.





Valeurs associées STMICROELECTRONICS Euronext Paris +0.45%