STMicro: nouvelle organisation pour début février

(CercleFinance.com) - STMicroelectronics annonce une nouvelle organisation qui entrera en vigueur le 5 février, avec le passage de trois à deux groupes produits pour 'renforcer l'innovation et l'efficacité en matière de développement de produits et de délais de mise sur le marché'.



Ces deux nouveaux groupes produits APMS (produits analogiques, produits discrets et de puissance, MEMS et capteurs) et MDRF (microcontrôleurs, circuits intégrés numériques et produits RF) seront respectivement dirigés par Marco Cassis et Rémi El-Ouazzane.



Pour compléter l'organisation actuelle des ventes et marketing dirigée par Jérôme Roux, une nouvelle organisation marketing dédiée aux applications par marché final sera mise en place dans toutes les régions du fabricant de semiconducteurs.



Cette nouvelle organisation couvrira quatre marchés finaux : automobile, énergie-puissance pour l'industriel, automatisation industrielle-IoT-IA, et électronique personnelle-équipements de communications-périphériques informatiques.





