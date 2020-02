Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client STMicro : nouvelle offre pour les applications IoT Cercle Finance • 10/02/2020 à 12:07









(CercleFinance.com) - STMicroelectronics a présenté son offre de connectivité cellulaire sécurisée dédiée aux applications IoT Industrielles et Automobiles (Internet des objets industriels). Son offre permet de connecter des équipements aux réseaux cellulaires, de manière hautement sécurisée. ' La solution ST simplifie la connectivité pour les cas d'usages de l'IIoT, qu'il s'agisse de contrôle à distance d'équipements ou de maintenance prédictive, mais aussi de services connectés associés à la conduite automobile - divertissement à bord, diagnostic de véhicule et assistance d'urgence ' indique le groupe. ' La flexibilité, la portée et la sécurité vérifiées à tous les niveaux, de l'eSIM jusqu'au prestataire de services, permettent à nos clients de déployer rapidement et efficacement des services connectés innovants, dans toutes les régions où ils s'avèrent nécessaires. ' a déclaré Laurent Degauque, Directeur Marketing, Division Microcontrôleurs Sécurisés, STMicroelectronics.

