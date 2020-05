Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client STMicro : nouvelle génération pour clés de voiture numériques Cercle Finance • 28/05/2020 à 17:35









(CercleFinance.com) - STMicroelectronics annonce un circuit intégré de lecture sans contact de nouvelle génération pour clés de voiture numériques. Le groupe présente une nouvelle référence à la série de clés numériques de voiture, le ST25R3920. ' Ce nouveau composant introduit des fonctionnalités améliorées pour une performances accrue, dont une réponse rapide de la clé et un rayon d'action étendu ' indique le groupe. Les clés numériques permettent aux conducteurs de verrouiller et déverrouiller leur véhicule à l'aide d'un smartphone et de bénéficier de fonctions à valeur ajoutée, telles que la simplification de la gestion et du partage des privilèges d'accès avec des tiers (amis ou voituriers). Elles permettent également de développer de nouveaux modèles de propriété, par exemple des services d'utilisation de la voiture par abonnement.

