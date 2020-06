Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client STMicro : nominations au Conseil de Surveillance Cercle Finance • 17/06/2020 à 15:57









(CercleFinance.com) - Les membres du Conseil de Surveillance ont nommé respectivement M. Maurizio Tamagnini en tant que Président (Chairman) et M. Nicolas Dufourcq comme Vice-Président (Vice-Chairman) du Conseil de Surveillance, pour une durée de trois ans expirant à la fin de l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires 2023. Ces nominations ont été faites à la suite de l'Assemblée Générale Annuelle de STMicroelectronics qui s'est tenue aujourd'hui à Schiphol (Pays-Bas).

Valeurs associées STMICROELECTRONICS Euronext Paris +1.30%