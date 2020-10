Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client STMicro : marge d'exploitation en retrait au 3e trimestre Cercle Finance • 22/10/2020 à 07:42









(CercleFinance.com) - STMicroelectronics publie un résultat dilué par action en baisse à 0,26 dollar au titre du troisième trimestre 2020, au lieu de 0,34 dollar un an auparavant, et une marge d'exploitation en recul de 80 points de base en variation annuelle, à 12,3%. La marge brute est ressortie en baisse de 190 points de base à 36% pour un chiffre d'affaires net en hausse de 4,4% à 2,67 milliards de dollars, porté par les ventes de microcontrôleurs, de produits de communications RF, de MEMS et de produits analogiques. Pour le quatrième trimestre 2020, STMicro vise un chiffre d'affaires net de 2,99 milliards de dollars, en hausse de 12% en variation séquentielle, à plus ou moins 350 points de base, et une marge brute à environ 38,5%, à plus ou moins 200 points de base.

Valeurs associées STMICROELECTRONICS Euronext Paris 0.00%