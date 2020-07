Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client STMicro : marge d'exploitation en recul au 2e trimestre Cercle Finance • 23/07/2020 à 07:51









(CercleFinance.com) - STMicroelectronics publie un résultat dilué par action en baisse à 0,10 dollar au deuxième trimestre 2020, au lieu de 0,18 dollar un an auparavant, et une marge d'exploitation en recul de 390 points de base en variation annuelle, à 5,1%. La marge brute est ressortie à 35%, en baisse de 320 points de base sur un an, pour un chiffre d'affaires net de 2,09 milliards de dollars, en baisse de 4% avec une contraction des ventes de produits imaging, pour l'automobile et de MEMS. En ce qui concerne le troisième trimestre, le fabricant franco-italien de semi-conducteurs vise une marge brute de 36% et un chiffre d'affaires net de 2,45 milliards de dollars, aux points médians de ses prévisions.

