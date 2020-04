Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client STMicro : marge d'exploitation améliorée au 1er trimestre Cercle Finance • 22/04/2020 à 08:05









(CercleFinance.com) - STMicroelectronics publie au titre du premier trimestre 2020 un résultat net de 192 millions de dollars, soit un BPA de 0,21 dollar contre 0,20 dollar un an auparavant, et une marge d'exploitation de 10,4%, en amélioration de 20 points de base. Toujours en comparaison annuelle, le chiffre d'affaires net du fabricant franco-italien de semiconducteurs a augmenté de 7,5% à 2,23 milliards de dollars, mais sa marge brute s'est contractée de 150 points de base à 37,9%. Pour le deuxième trimestre, STMicroelectronics affiche des prévisions de chiffre d'affaires net de deux milliards de dollars et de marge brute de 34,6%, en points médians. Il revendique une situation financière nette au premier trimestre de 668 millions de dollars.

