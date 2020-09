Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client STMicro : maintien du dividende par le conseil Cercle Finance • 24/09/2020 à 07:20









(CercleFinance.com) - STMicroelectronics indique que son conseil de surveillance a décidé de maintenir la distribution d'un dividende en numéraire de 0,168 dollar par action ordinaire en circulation, telle qu'approuvée le 17 juin lors de l'assemblée générale. Le fabricant franco-italien de semiconducteurs, dont les clients couvrent toute la gamme des applications électroniques, précise que cette décision 'tient compte de l'environnement économique et sociétal mondial actuel causé par l'épidémie de Covid-19'.

