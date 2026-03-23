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STMicro-Les STM32 fabriqués en Chine entrent en production en volume
information fournie par Reuters 23/03/2026 à 07:14

STMicroelectronics STMPA.PA a annoncé lundi le début des livraisons de microcontrôleurs STM32 à usage général entièrement fabriqués en Chine par Huahong.

"Le premier lot de plaquettes STM32 entièrement produites en Chine par Huahong pour ST est désormais livré à des clients en Chine", déclare le groupe franco-italien de semi-conducteurs dans un communiqué, saluant une "une avancée majeure dans la stratégie mondiale de la chaîne d’approvisionnement de ST".

D’autres familles STM32, dont des séries de microcontrôleurs orientées performance, sont prévues pour une production locale en volume en 2026, précise le communiqué.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)

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