STMicro : les principales résolutions soumises à l'AG

(CercleFinance.com) - STMicroelectronics annonce les principales résolutions qui seront soumises pour approbation à l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires qui se tiendra à Schiphol (Pays-Bas), le 28 mai 2020. Les principales résolutions, proposées par le Conseil de Surveillance, comprennent principalement l'approbation des comptes statutaires annuels de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2019, la distribution d'un dividende en numéraire de 0,24 US$ par action ordinaire en circulation, la nomination de Madame Ana de Pro Gonzalo comme membre du Conseil de Surveillance pour une durée de trois ans, la nomination M. Yann Delabrière comme membre du Conseil de Surveillance pour une durée de trois ans. Le groupe encourage fortement à ne pas assister à l'Assemblée Générale Annuelle en personne, mais plutôt d'exercer votre droit de vote par Internet ou par procuration.

