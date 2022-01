STMicro: les avis des analystes après les résultats information fournie par Cercle Finance • 31/01/2022 à 15:06

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de ' surperformance ' sur le titre STMicro, avec un objectif de cours relevé à 60 euros, contre 56 euros précédemment.



Le bureau d'analyses souligne la bonne dynamique du titre qui ne perd que 5 % en un an, quand le secteur en cède 15 %.



STMicro a publié des résultats au titre du 4e trimestre supérieurs aux chiffres pré publiés début janvier et table sur un chiffre d'affaires 2022 de 15 Mds$, bien supérieur au consensus prépublication.



' L'annonce la plus spectaculaire de cette publication est sans aucun doute le budget de Capex à 3.4/3.6 Md$, soit environ 23% du CA ', indique Oddo qui précise qu'il s'agit d'un niveau jamais atteint depuis 2000.



Par conséquent, le broker relève ses prévisions de BPA de 18% et 19 % pour 2022 et 2023.



UBS maintient en revanche sa position 'neutre' sur le titre du fabricant franco-italien de semiconducteurs, avec un objectif de cours ajusté de 46 à 44 euros et laissant donc un potentiel de hausse de 8%.



'Malgré un pipeline solide, nous pensons que le rapport risque/rendement est plus équilibré, en particulier dans un contexte de pic des indicateurs avancés', juge le broker, qui reconnait une bonne dynamique, mais appelle à faire 'attention à la normalisation'.



Credit Suisse a renouvelé son opinion 'surperformance' sur STMicroelectronics tout en rehaussant son objectif de cours sur le titre du fabricant de puces de 49,5 à 60 euros.



Le broker estime que le consensus de marché lui semble sous-estimer le potentiel du groupe à la fois en termes de croissance et de rentabilité.



'Nous considérons STM comme un grand bénéficiaire de nombreuses tendances de fond actuelles', explique Credit Suisse, qui s'attend à ce que le concepteur de semi-conducteurs dépasse en 2022 les prévisions portant sur la croissance de son chiffre d'affaires.