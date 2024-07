Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client STMicro: le titre recule, un broker dégrade son conseil information fournie par Cercle Finance • 26/07/2024 à 17:34









(CercleFinance.com) - STMicro cède plus de 3,5% à Paris alors que Morgan Stanley a dégradé sa recommandation sur le titre, passant de 'surpondérer' à 'pondérer en ligne', avec un objectif de cours ramené de 48 à 35 euros.



Dans une note de recherche, l'intermédiaire financier justifie sa dégradation par le nouvel abaissement de prévisions du fabricant de semi-conducteurs pour 2024, attribué cette fois à des stocks trop élevés chez les clients industriels et à une chute de la demande dans l'automobile.



'La sous-utilisation des capacités continue de pénaliser les marges et l'entreprise estime qu'il lui faudra au moins entre un et deux trimestres pour résoudre les problèmes liés aux canaux d'écoulement des stocks', souligne l'analyste.



'Dans l'ensemble, ce creux de la vague est en train de devenir la pire que nous ayons constaté depuis longtemps pour le groupe', souligne MS, qui souligne s'inquiéter du manque de visibilité entourant une éventuelle reprise au second semestre.



Du point de vue du professionnel, il faudra attendre les prochaines publications trimestrielles afin de pouvoir observer d'éventuels signes d'amélioration des fondamentaux, prévient-il dans sa note.







Valeurs associées STMICROELECTR 30,71 EUR MIL -3,87%