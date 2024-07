Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client STMicro: le titre recule, l'avis d'un analyste information fournie par Cercle Finance • 15/07/2024 à 17:26









(CercleFinance.com) - STMicro cède plus de 1% à Paris, alors que Oddo BHF a confirmé ce matin son opinion 'surperformance' sur le titre, avec un objectif de cours abaissé 48 à 46 euros, avant les résultats du deuxième trimestre, qui devraient selon lui ressortir dans la guidance et assez proche des attentes du consensus.



'Le véritable enjeu de cette publication sera la guidance 2024, qui devrait être de nouveau révisée en baisse vers le bas de l'intervalle de 14/15 milliards de dollars, probablement en dessous du consensus actuellement à près de 14,4 milliards', prévient-il.



Jugeant ainsi 'un nouveau warning probable', le bureau d'études abaisse sa propre prévision pour le fabricant de semi-conducteurs, déjà initialement inférieure au consensus et à la guidance, à 14 milliards de dollars, ainsi que ses BPA d'environ 5%.





Valeurs associées STMICROELECTR 38,93 EUR MIL -1,38%