STMicro : le conseil des analystes après les ventes mondiales

(CercleFinance.com) - Les ventes mondiales de semi-conducteurs de mars 2021 ont été publiées hier soir par la WSTS (World Semiconductor Trade Statistics).

' En données lissées (MM3 - Moyennes Mobiles 3 mois), elles ressortent à 41 Md$, en ligne avec les prévisions d'Oddo. La croissance annuelle est donc de 17,8%, en accélération par rapport à celle de février qui était ressortie à +14,4% ' indique l'analyste. ' En séquentiel, les ventes augmentent de 3,7% '.

' Hors mémoires, le marché continue d'accélérer à +19,7% vs +16,9% en février, après avoir touché un point bas à 0% en mai/juin 2020 '.

' Le segment des mémoires est en croissance de +12,3% vs +11,9%, surtout tiré par une hausse des prix de la DRAM (+6,7% vs -2,9%). L'accélération devrait se poursuivre jusqu'au milieu de l'année, avant une décélération, 2021 à +15% reste notre scenario central ' rajoute Oddo.

L'analyste maintient une vision majoritairement positive sur les valeurs du secteur, notamment sur les équipementiers (ASML et ASMi) qui vont continuer de bénéficier des dépenses technologiques et le bureau d'études est plus prudents sur BESI dont le caractère structurel reste à prouver.

' Nous jouons l'exposition automobile, via Infineon et STMicroelectronics. Dans les Midcaps, nous sommes à Surperformance sur Soitec, ams et Aixtron. Nous sommes prudents sur Melexis et X-FAB ' indique Oddo.

Liberum dégrade pour sa part son conseil de 'achat' à 'conserver' et son objectif de cours de 40 à 36 euros sur STMicro, 'principalement en raison de préoccupations concernant la cyclicité de l'industrie des semi-conducteurs et son impact négatif potentiel sur STM à moyen terme'.

S'il pense que les prévisions actuelles de STM pour 2021 devraient s'avérer prudentes, et qu'il 'est de plus en plus clair qu'il n'a pas perdu de contenu dans les prochains iPhones', le broker estime que 'cette hausse des bénéfices pour 2021 est déjà prise en compte'.

'Malgré nos inquiétudes à moyen terme, la société est bien positionnée pour une croissance et une surperformance à long terme', juge toutefois Liberum, qui verrait 'toute faiblesse significative du cours des actions comme une opportunité d'achat'.