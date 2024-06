Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client STMicro: lancement de la ST Edge AI Suite information fournie par Cercle Finance • 20/06/2024 à 15:56









(CercleFinance.com) - STMicroelectronics annonce la disponibilité de la ST Edge AI Suite, un ensemble complet d'outils logiciels et de connaissances conçus pour simplifier et accélérer le développement d'applications embarquant de l'intelligence artificielle.



La ST Edge AI Suite prend en charge à la fois l'optimisation et le déploiement d'algorithmes d'apprentissage automatique, depuis la collecte des données jusqu'au déploiement final sur le matériel, rationalisant ainsi le flux de travail pour différents types d'utilisateurs.



Les outils de cette suite couvrent une large gamme de produits ST, des capteurs intelligents aux microcontrôleurs et microprocesseurs, y compris les prochains microcontrôleurs STM32N6 avec un accélérateur de traitement neuronal.



Compatible avec plusieurs plateformes matérielles, la ST Edge AI Suite répond aux besoins de différents types d'utilisateurs tels que les data scientists, les développeurs de logiciels embarqués et les ingénieurs système matériel.





Valeurs associées STMICROELECTR 38,38 EUR MIL +0,47%