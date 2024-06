Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client STMicro: lancement d'un nouveau plan de rachat d'actions information fournie par Cercle Finance • 21/06/2024 à 08:40









(CercleFinance.com) - STMicroelectronics annonce la réalisation de ses programmes de rachat d'actions d'un montant de 1,04 milliard de dollars sur une période de trois ans lancés en 2021, ainsi que le lancement d'un nouveau plan de rachat d'actions cette année.



Ce dernier comprend deux programmes et porte sur un montant maximal de 1,1 milliard de dollars à exécuter sur une période de trois ans (sous réserve de l'approbation des actionnaires et d'autres approbations, le cas échéant).



Dans le cadre de ses programmes précédents, STMicro a racheté un total de 24.880.267 actions, à un prix d'achat moyen pondéré de 38,67 euros par action, pour un total de 962.050.015 euros, équivalent donc à 1,04 milliard de dollars.





