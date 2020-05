STMicro : lance une solution IoT avec Arrow et Panasonic

(CercleFinance.com) - Arrow Electronics, Panasonic Industry et STMicroelectronics annoncent ce mercredi le lancement d'une solution intelligente en périphérie de réseau (edge intelligence), intégrant plusieurs capteurs sans fil basse consommation et destinée aux environnements industriels, domestiques et personnels connectés à l'Internet des objets.

'Le module 'IoT Solution' s'appuie sur les moyens d'ingénierie et de distribution mondiale d'Arrow et les modules IoT de Panasonic Industry basés sur le kit de développement multicapteurs BlueTile de ST. Cette combinaison permet aux clients de tester facilement leurs idées et ainsi d'accélérer le lancement de nouveaux produits IoT sur le marché', explique STMicro.