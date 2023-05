Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client STMicro: lance une nouvelle génération de microprocesseurs information fournie par Cercle Finance • 15/05/2023 à 14:32









(CercleFinance.com) - STMicroelectronics présente aujourd'hui la deuxième génération de ses MPU (microprocesseurs) STM32, avec une nouvelle architecture reposant sur le même écosystème et augmentant les performances et la sécurité pour les applications à la périphérie de l'industrie et de l'IoT (Internet des objets).



'Les nouveaux appareils de la série STM32MP2 poursuivent notre investissement dans les processeurs d'application, en combinant des coeurs 64 bits avec l'accélération Edge AI, des fonctions multimédias avancées, le traitement graphique et la connectivité numérique', annonce Ricardo De Sa Earp, vice-président exécutif chez STMicroelectronics.



Les nouveaux micro-processeurs 64 bits de la série STM32MP2 de ST sont dotés de la certification SESIP de niveau 3, d'interfaces prêtes pour les applications industrielles et d'une accélération Edge AI dédiée.





