STMicro: lance un nouveau capteur de la famille FlightSense

(CercleFinance.com) - STMicroelectronics pr챕snte sontoutdernier capteurde calcul de distancemulti-zonesde la familleFlightSense.



ST Micro assure que cettesolution cl챕-en-mainded챕tectiondepr챕sence, dereconnaissance gestuelleetd'alerted'intrusionconvientid챕alement au march챕du PC.



Capable de d챕tecter la pr챕sence d'un utilisateur, de reconna챤tre des gestes et de prot챕ger contre tout regard malintentionn챕, cette solution cl챕 en main au co청t optimis챕 n'utilise pas de cam챕ra, se caract챕rise par des interactions plus fluides, un niveau de s챕curit챕 accru et des 챕conomies d'챕nergie.



Les capteurs sont ainsi en mesure de d챕tecter et suivreplusieurscibles,en calculant leurs coordonn챕es X/Y/Z et leursmouvements횪unefr챕quence 챕lev챕e.





