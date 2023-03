STMicro: lance un ampli automobile résistant information fournie par Cercle Finance • 09/03/2023 à 16:45

(CercleFinance.com) - STMicrolelectronics annonce aujourd'hui la production d'un ampli op de micro-puissance qualifié pour l'automobile, ' résistant aux températures extrêmes (-40°C à 150°C) et aux missions prolongées '.



En tant que dispositif de classe 0, ce nouvel amplificateur opérationnel peut fonctionner en continu à 65°C pendant plus de 25 ans alors que les dispositifs de classe 1 sont spécifiés pour une durée de huit ans sans défaillance.



' Cette caractéristique est idéale pour les applications telles que le système de gestion de la batterie des véhicules hybrides et électriques, qui n'est jamais éteint et doit consommer le moins d'énergie possible ', souligne la société.



Par ailleurs, ce même jour, STMicroelectronics a inauguré la première installation d'ombrières photovoltaïques du Groupe ST en France, à Grenoble.



L'installation comprend 5 800 panneaux solaires photovoltaïques d'une surface de 10 900 m² sur son parking et permet de réduire les émissions du site de près de 80 tonnes de CO2 par an, soit 10 % de sa consommation énergétique. La mise en service de la centrale est prévue à l'été 2023.