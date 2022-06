Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client STMicro: inaugure une installation à Rousset information fournie par Cercle Finance • 03/06/2022 à 16:50









(CercleFinance.com) - Le groupe inaugure ce jour une installation innovante visant à réduire la consommation d'énergie du site de production de semiconducteurs de Rousset à hauteur de 4 500 MWh par an. Cette installation représente une amélioration de 20% par rapport à l'installation initiale.



Cette installation répond à des enjeux de performance énergétique et environnementaux grâce à l'utilisation de fluides frigorigènes de nouvelle génération qui contribuent à la protection de la couche d'ozone et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.



' STMicroelectronics Rousset et Dalkia collaborent depuis 2020 afin d'améliorer la performance des groupes d'eau glacée, essentiels pour refroidir les équipements de production et pour générer l'air conditionné nécessaire au bon fonctionnement de la salle blanche 'indique le groupe.





