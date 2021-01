Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client STMicro : hausse de moitié du résultat net au 4e trimestre Cercle Finance • 28/01/2021 à 07:25









(CercleFinance.com) - STMicroelectronics publie un résultat net en croissance (en rythme annuel) de 48,4% à 582 millions de dollars au titre des trois derniers mois de 2020, soit 0,63 dollar par action, et une marge d'exploitation améliorée de 360 points de base à 20,3%. Le fabricant franco-italien de semiconducteurs a vu sa marge brute se tasser, de 50 points de base à 38,8%, pour un chiffre d'affaires net de 3,24 milliards de dollars, en augmentation de 17,5% en variation annuelle. Pour le premier trimestre 2021, au point médian, STMicro prévoit un chiffre d'affaires net de 2,93 milliards de dollars, en progression de 31,2% en variation annuelle, ainsi qu'une marge brute qui devrait ressortir à environ 38,5%.

Valeurs associées STMICROELECTRONICS Euronext Paris 0.00%