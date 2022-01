Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client STMicro: hausse de 29% du résultat net au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 27/01/2022 à 08:18









(CercleFinance.com) - STMicroelectronics publie au titre du quatrième trimestre 2021 un résultat net en hausse de 28,9% en comparaison annuelle, à 750 millions de dollars, soit 0,82 dollar par action, ainsi qu'une marge d'exploitation améliorée de 4,6 points à 24,9%.



Le fabricant de semiconducteurs a enregistré un chiffre d'affaires net en croissance de 9,9% à 3,56 milliards de dollars, avec une hausse des ventes nettes dans tous les groupes produits à l'exception du sous-groupe imaging, et une marge brute en hausse de 6,4 points à 45,2%.



Pour le premier trimestre 2022, au point médian, le Franco-Italien vise un chiffre d'affaires net de 3,50 milliards de dollars, en progression de 16,1% en variation annuelle (-1,6% en variation séquentielle) et une marge brute qui devrait ressortir à environ 45%.





