STMicro: gagne 2%, les prévisions des analystes information fournie par Cercle Finance • 28/04/2022 à 15:40

(CercleFinance.com) - Le titre gagne près de 2% après l'annonce de ses résultats hier. Le résultat net et le résultat dilué par action ressortent en hausse à respectivement 747 millions de dollars et 0,79 dollar, au lieu de respectivement 364 millions de dollars et 0,39 dollar au premier trimestre 2021.



Le chiffre d'affaires net est de 3,55 milliards de dollars au premier trimestre 2022, soit une hausse de 17,6 % en variation annuelle.



Oddo maintient sa note de ' surperformance ' sur le titre STMicro, avec un objectif de cours relevé de 48 à 50 euros.



Le bureau d'analyses estime notamment que ' la demande reste très bien orientée ' et que ' le groupe bénéficie d'opportunités de croissance structurelle '.



Les résultats du 1er trimestre (CA stable à 3,55 Mds$, MB de 46,7 % et BPA de 0,79$) sont ressortis largement au-dessus des attentes (MB de 45 % et BPA de 0,71$) et pour le 2e trimestre, STM vise un CA de 3,75 Mds$ (consensus à 3,6 Mds$), avec une MB record depuis 2000 de 46% (css à 44,5%).



Pour l'ensemble de l'exercice, STM répète sa guidance : le groupe vise toujours un CA compris entre 14,8 Md$ et 15,3 Md$, soit +16 à +20%.



Dans ce contexte, Oddo relève ses prévisions de 5% sur 2022/23, notamment sur la MB 2022 (46% vs 45%) et se positionne tout en haut de la fourchette de CA pour 2022 (15,3% à +20%).



Pour l'analyste, le titre est ' extrêmement bon marché ' et intègre clairement l'hypothèse d'une baisse du marché en 2023, ' ce qui n'est pas notre scénario favori pour l'heure ', conclut-il.



UBS confirme pour sa part son opinion neutre sur la valeur et son objectif de cours de 44 E après l'annonce des résultats du 1er trimestre 2022.



' L'EBIT de STMicro a dépassé de 14% le consensus au 1er trimestre 2022. Les prévisions pour l'année fiscale restent inchangées mais semblent de plus en plus prudentes ' indique UBS.



' Sur la base des rapports du T1 et des prévisions du T2, nous prévoyons une amélioration de 5 à 10% de l'EBIT pour l'exercice 2022 ' rajoute le bureau d'analyses.