Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client STMicro : gagne 2% après plusieurs analyses positives Cercle Finance • 16/09/2020 à 11:58









(CercleFinance.com) - Le titre gagne près de 2% ce matin profitant de plusieurs analyses positives. Liberum estime que les commentaires de la direction lors de la réunion hier à la Microcontrôleurs & Circuits Numériques CMD et lors d'une conférence d'analystes la semaine dernière, suggèrent que les perspectives de l'entreprise restent fortes, à la fois à court terme et à plus long terme. Suite à ces réunions, Liberum confirme son conseil à l'achat et son objectif de 35 E. ' L'activité des microcontrôleurs devrait gagner de nouvelles parts de marché grâce à la capacité du groupe à fournir un écosystème complet, avec des atouts spécifiques en matière de connectivité, de sécurité et d'IA à la pointe ' indique le bureau d'analyses. ' Malgré la perte attendue des commandes de Huawei à partir du quatrième trimestre 2020, STMicro devrait maintenir son objectif de ventes de 12 milliards de dollars à moyen terme, que nous prévoyons pour 2022 ' rajoute Liberum. Crédit Suisse confirme également son conseil à l'achat sur la valeur avec un objectif de 28,50 E. La direction prévoit une amélioration de la fabrication à court terme et l'effet de levier opérationnel des investissements en R&D à moyen terme. ' Nous prévoyons que le segment des OMD réalisera un chiffre d'affaires de 2,93 milliards de dollars (+11% par rapport à l'année précédente) en 2020 avec un EBIT de 15,5 % (en 2019 les ventes ont baissé de 10 % par rapport à l'année précédente) ' indique le bureau d'analyses. ' Dans ce contexte, nous visons pour MMS un chiffre d'affaires de 2,27 milliards de dollars (+13% par rapport à l'année précédente) '. L'analyste Oddo BHF confirme aussi ce matin sa recommandation 'Achat' sur le titre, appréciant 'une présentation solide de l'activité MDG'. Le broker confirme aussi son objectif de cours de 33 euros, pour un potentiel de +24%. 'Bien que peu de nouveautés aient été dévoilées [lors du Capital Market Day], nous ressortons avec le sentiment positif que le groupe devrait continuer de croître grâce au positionnement qu'il s'est progressivement construit dans les microcontrôleurs (aussi bien généraux que sécurisés), grâce à une stratégie haut de gamme d'innovation constante, d'intégration de nouvelles technologies, de mises à jour régulières de son portefeuille de produits STM 32', apprécie le broker.

Valeurs associées STMICROELECTRONICS Euronext Paris +1.09%