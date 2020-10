Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client STMicro : gagne 1%, un analyste relève son objectif Cercle Finance • 05/10/2020 à 17:21









(CercleFinance.com) - Le titre STMicroelectronics gagne 1% à la bourse de Paris alors que ce matin, Oddo recommandait l'achat du titre avec un objectif de cours à 36 euros, contre 33 euros auparavant. Le broker s'appuie notamment sur le relèvement des prévisions concernant le 3e trimestre, ainsi que sur les ' indications positives sur le niveau de CA annuel '. Oddo revoit aussi son BPA à la hausse (+11,6%), estimant que le CA de STMicro peut atteindre 9,74 milliards d'euros en 2020, soit une hausse de 2%. Pour 2021, l'analyste reste optimiste et table sur une croissance du CA à deux chiffres : +14%, soit un CA de 11,2 milliards d'euros. Le broker salue en effet l'exposition au marché de STMicro, son excellent positionnement technologique ou encore sa maîtrise de l'outil industriel.

Valeurs associées STMICROELECTRONICS Euronext Paris +1.12%