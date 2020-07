Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client STMicro : fixe à 1,5 Md$ sa nouvelle émission d'obligations Cercle Finance • 28/07/2020 à 17:12









(CercleFinance.com) - STMicroelectronics fixe à 1,5 milliard de dollars US la nouvelle émission d'obligations convertibles en 2 tranches. Les Obligations Nouvelles seront émises en deux tranches, l'une de 750 millions de dollars US avec une échéance à 5 ans, et l'autre de 750 millions de dollars US avec une échéance à 7 ans. Les produits de l'offre, nets des coûts seront utilisés par STMicroelectronics pour les besoins généraux de l'entreprise, y compris le remboursement anticipé des obligations convertibles à coupon zéro d'un montant de 750 millions de dollars US restant en circulation à ce jour et arrivant à échéance en 2022.

Valeurs associées STMICROELECTRONICS Euronext Paris -5.32%