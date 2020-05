Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client STMicro : étend les capacités de ses capteurs de détection Cercle Finance • 25/05/2020 à 16:40









(CercleFinance.com) - Le groupe STMicroelectronics annonce l'extension des capacités de ses capteurs de détection ToF de la famille FlightSense. Ce nouveau capteur utilise des algorithmes d'histogramme brevetés pour mesurer la proximité de plusieurs objets tout en augmentant le niveau de précision. 'Le capteur VL53L3CX mesure la proximité d'un objet entre 2,5 cm et 3 m, sans être affecté par la réflectance ou la couleur de la cible, contrairement aux capteurs infrarouges classiques. Cette technologie permet aux concepteurs d'introduire de puissantes fonctions dans leurs produits, par exemple en dotant les capteurs de présence d'une capacité de détection sans erreur qui ignore les objets indésirables situés au premier plan ou en arrière-plan, ou en indiquant la distance exacte de chacun des différents objets qui se trouvent dans le champ de vision du capteur', explique le groupe.

Valeurs associées STMICROELECTRONICS Euronext Paris +1.18%