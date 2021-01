Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client STMicro : entouré après son CA préliminaire Cercle Finance • 08/01/2021 à 11:57









(CercleFinance.com) - STMicroelectronics s'adjuge 3% après l'annonce d'un chiffre d'affaires net préliminaire pour le quatrième trimestre 2020 de 3,24 milliards de dollars, en hausse de 21,3% en séquentiel et 580 points de base au-dessus du niveau supérieur de sa fourchette de prévisions. En réaction, Oddo BHF relève ses prévisions de BPA de 6% sur 2020, 3% sur 2021 et 1% sur 2022 pour le fabricant franco-italien de semiconducteurs, relèvements qui selon lui, 'sont une vision conservatrice et pourraient ne pas être suffisants'. 'Parmi les larges caps (hors équipementiers), STM reste notre valeur favorite. Elle permet de jouer à la fois la croissance de l'automobile, les smartphones et la croissance du marché des microcontrôleurs', indique l'analyste qui reste à 'achat' sur le titre.

Valeurs associées STMICROELECTRONICS Euronext Paris +3.86%