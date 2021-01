STMicro en tête du CAC 40 grâce à des profits et des perspectives solides

(Crédits photo : Wikimedia Commons - )

(AOF) - En baisse à l'ouverture dans le sillage de la chute de plus de 5% de l'indice des semi-conducteurs, Soxx, hier à Wall Street, STMicroelectronics (+4,98% à 33,30 euros) affiche désormais la plus forte hausse de l'indice CAC 40. Les investisseurs saluent des résultats et des perspectives plus solides que prévu, le groupe franco-italien bénéficiant du succès commercial de l'iPhone de son client Apple, qui a dévoilé hier soir des revenus tirés de son produit vedette bien plus élevés qu'anticipé par les analystes.

Déjà publié début janvier, le chiffre d'affaires a progressé de 17,5% à 3,24 milliards de dollars. Il avait alors dépassé les attentes, comme les autres lignes du compte de résultat dévoilés ce matin. Le résultat d'exploitation a bondi de 42,7% à 657 millions d'euros, soit 4% de mieux que prévu. La marge d'exploitation est ressortie à 20,3% contre 16,7% a dernier trimestre 2019, bénéficiant de la forte croissance de l'activité.

La marge brute, un indicateur de rentabilité très suivi dans le secteur a atteint 38,8%, contre 39,3% un an plus tôt. Le consensus a été dépassé de 30 points de base.

" Les programmes engagés auprès de nos clients pour l'électronique personnelle ainsi que l'accélération continue de la demande, notamment pour les produits pour l'automobile et les microcontrôleurs, ont été les principaux facteurs qui ont contribué à ce résultat " a expliqué le PDG, Jean-Marc Chéry.

Ce dernier devrait par ailleurs être renouvelé à son poste pour 3 années supplémentaires, a indiqué le groupe ce matin.

Ces résultats solides s'accompagnent de perspectives favorables. " Nos prévisions pour le premier trimestre 2021, au point médian, sont les suivantes : chiffre d'affaires net de 2,93 milliards de dollars en hausse de 31,2 % en variation annuelle et en baisse de 9,5 % en variation séquentielle ", a souligné Jean-Marc Chéry. La prévision de revenus dépasse donc de 13% les attentes.

La marge brute devrait ressortir à environ 38,5 % alors que le marché vise 37,9%.

Pour l'ensemble de l'exercice 2021, STMicroelectronics prévoit d'investir environ 1,8 à 2 milliards de dollars afin de soutenir la forte demande du marché et ses initiatives stratégiques. Le marché des semi-conducteurs est actuellement confronté à une pénurie pour certains produits, dont les puces destinées au marché automobile.

Du fait des résultats et des projets d'investissement du groupe, UBS est plus confiant sur la capacité de STMicroelectronics à atteindre 12 milliards de dollars de revenus en 2022. Début décembre, le groupe avait décalé d'un an à 2023 cet objectif provoquant une chute de l'action.

