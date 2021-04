Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client STMicro : en recul avec une dégradation de broker Cercle Finance • 30/04/2021 à 13:07









(CercleFinance.com) - STMicroelectronics recule de près de 3% sur fond de dégradation de conseil chez Liberum de 'achat' à 'conserver', avec un objectif de cours ramené de 40 à 36 euros sur le titre du fabricant franco-italien de semi-conducteurs. S'il pense que les prévisions actuelles de STM pour 2021 devraient s'avérer prudentes, et qu'il 'est de plus en plus clair qu'il n'a pas perdu de contenu dans les prochains iPhones', le broker estime que 'cette hausse des bénéfices pour 2021 est déjà prise en compte'.

Valeurs associées STMICROELECTRONICS Euronext Paris -3.09%