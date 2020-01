Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client STMicro : en hausse, porté par les résultats et un broker Cercle Finance • 24/01/2020 à 12:01









(CercleFinance.com) - Le titre STMicroelectronics s'affiche en hausse de +1,3% ce vendredi, alors que l'analyste Oddo BHF confirme sa recommandation 'achat' sur celui-ci, et annonce revoir à la hausse son objectif de cours. Celui-ci passe en effet de 28 à 32 euros. 'La hausse significative de Capex illustre l'optimisme pour 2020 et la transformation du groupe (...). Hier, STM a publié des résultats T4 2019 clairement supérieurs aux attentes du consensus et a aussi guidé sur un T1 2020 meilleur qu'attendu. (...) Nous avons relevé notre prévision de CA 2020 et attendons désormais une croissance de 10%, avec un S1 2020 à presque +14% (bases de comparaisons aisées)', commente le broker.

Valeurs associées STMICROELECTR Euronext Paris +2.74%