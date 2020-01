Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client STMicro : en hausse, des analystes en soutien Cercle Finance • 23/01/2020 à 12:52









(CercleFinance.com) - Le titre STMicroelectronics avance ce jeudi de +7,7%, après la publication de résultats et guidances qui ont surpassé les attentes des spécialistes. Ainsi, l'analyste Oddo BHF (qui confirme sa recommandation 'achat' sur le titre) note une 'fin 2019 très forte' et des 'investissements élevés pour 2020 [qui] témoignent de la confiance dans les perspectives de croissance'. Appréciant des résultats au T4 'bien supérieurs aux attentes' - ce qui est le cas également des prévisions pour le T1 2020 -, Oddo BHF anticipe 'une réaction positive des marchés'. Le broker confirme ainsi son objectif de cours de 28 euros, pour un potentiel de hausse de +10%. Idem chez Liberum, qui réitère sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 35 euros, les ventes étant supérieures de 1,7% à son estimation et le BPA, de 16%. 'La tendance parait particulièrement forte dans les activités analogique, MEMS et senseurs, ainsi que dans les microcontrôleurs', note l'intermédiaire financier. 'Nous n'en sommes qu'au premier stade d'un cycle haussier avec une dynamique de revenus susceptible d'accélérer dans les mois à venir', juge le broker, qui s'attend donc à ce que 'les objectifs actuels du groupe s'avèrent conservateurs'.

