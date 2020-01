Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client STMicro : distingué pour son plan de vigilance Cercle Finance • 10/01/2020 à 11:05









(CercleFinance.com) - STMicroelectronics annonce avoir reçu, lors d'une cérémonie qui s'est tenue jeudi à l'Assemblée nationale, le Prix du meilleur Plan de Vigilance 2019 de la part du Forum pour l'Investissement Responsable (FIR) et du cabinet A2 Consulting. Le Prix Plan Vigilance est destiné à récompenser l'entreprise qui produit le meilleur plan en conformité avec la loi sur le devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre auprès de leurs filiales et de leurs sous-traitants.

Valeurs associées STMICROELECTR Euronext Paris -1.87%