Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client STMicro: distingué dans un palmarès d'innovation information fournie par Cercle Finance • 07/03/2024 à 11:30









(CercleFinance.com) - STMicroelectronics indique figurer dans le Top 100 Global Innovators 2024, palmarès publié chaque année par Clarivate et identifiant 'les sociétés au sommet du paysage mondial sur le plan de la recherche technologique et de l'innovation'.



Le fabricant de semiconducteurs rappelle avoir investi en 2023 environ 12,2% de son chiffre d'affaires net dans la recherche et le développement. Il emploie plus de 9.500 personnes en R&D et participe à des programmes de collaboration étendus dans le monde entier.



Pour élaborer le rapport Top 100 Global Innovators 2024, le Clarivate Center for IP and Innovation Research mesure la qualité des idées, leur puissance et leur effet en alliant une architecture analytique moderne avec des banques de données en matière de brevets.





Valeurs associées STMICROELECTRONICS Euronext Paris +0.70%