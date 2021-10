Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client STMicro : devrait surperformer le marché selon un analyste information fournie par Cercle Finance • 18/10/2021 à 17:13









(CercleFinance.com) - Oddo aborde la saison du 3ème trimestre avec confiance sur la capacité des sociétés à atteindre leurs objectifs. ' La demande en semiconducteurs est restée supérieure à la capacité de production, parfois de plus de 30%, avec un peu de 'double ordering', mais aussi plus de commandes non annulables. Il n'y a aucun signal alarmant sur la constitution des stocks ' indique l'analyste. ' Côté fabricants, nous anticipons des messages confiants et, avec la montée en puissance des capacités de production, la confirmation d'une bonne visibilité pour 2022 '. Les top picks d'Oddo restent ASML (objectif de 900 E) ou ASMi qui bénéficient de l'augmentation des capacités de production et de la croissance structurelle liée à la complexification des process. L'analyste est également confiant sur la capacité d'IFX et de STMicro à surperformer le marché en 2022, grâce à leurs plans de capex agressifs.

