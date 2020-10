Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client STMicro : développe les lunettes intelligentes de demain Cercle Finance • 07/10/2020 à 16:37









(CercleFinance.com) - STMicroelectronics annonce le lancement de la ' LaSAR Alliance ' - pour Laser Scanning for Augmented Reality-, un écosystème de développeurs, fournisseurs et fabricants de technologies de premier plan. L'objectif de cette collaboration ? Développer une solution de verres intelligents incluant la réalité augmentée. Cette alliance, qui, outre ST, regroupe Applied Materials, Dispelix, Mega1 et Osram, travaille à la mise au point de lunettes intelligentes, élégantes, fonctionnelles, confortables, pouvant être portées toute la journée et qui fourniront des informations via la réalité augmentée.

