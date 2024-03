Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client STMicro: deux microcontrôleurs pour les nouvelles normes information fournie par Cercle Finance • 05/03/2024 à 16:40









(CercleFinance.com) - STMicroelectronics a dévoilé mardi une nouvelle gamme de microcontrôleurs sans fil conformes aux directives en matière de cybersécurité devant entrer en vigueur l'an prochain en Europe et aux Etats-Unis.



Le fabricant de puces précise que ces outils s'inscrivent dans le cadre de la directive européenne 'RED' qui vise à garantir la sécurité des appareils mobile, protéger la vie privée et les données à caractère personnel des citoyens et prévenir les risques de fraude.



Ils satisfont aussi aux critères du 'Cyber Trust Mark', un label imaginé par l'administration Biden afin d'aider les américains à identifier les appareils connectés qui répondent aux exigences du gouvernement en matière de cybersécurité.



Les microcontrôleurs STM32WBA54 et STM32WBA55, qui seront disponibles à partir de la semaine prochaine, intègrent notamment un processeur Arm Cortex-M33 core 100MHz





