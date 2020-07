Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client STMicro : deux acquisitions en Savoie et au Canada Cercle Finance • 16/07/2020 à 15:17









(CercleFinance.com) - STMicroelectronics annonce la signature de deux accords d'acquisition qui lui permettront de 'renforcer son offre de solutions de connectivité sans fil associée à ses microcontrôleurs sécurisés et aux microcontrôleurs STM32'. D'une part, le groupe franco-italien va acquérir la totalité du capital social de la société BeSpoon, basée au Bourget-du-Lac (Savoie) et fondée en 2010, spécialiste de la technologie de transmission en bande ultra-large. D'autre part, le fabricant de semiconducteurs va mettre la main sur des actifs de Riot Micro, société basée à Vancouver (Canada) et spécialisée en connectivité cellulaire dédiée aux objets connectés. Les modalités des transactions n'ont pas été dévoilées.

Valeurs associées STMICROELECTRONICS Euronext Paris -0.90%