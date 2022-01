STMicro: des analystes annoncent de nouveaux objectifs information fournie par Cercle Finance • 13/01/2022 à 15:20

(CercleFinance.com) - STMicroelectronics affiche un chiffre d'affaires net préliminaire du quatrième trimestre 2021 de 3,56 milliards de dollars, en hausse de 11,2% en séquentiel et 140 points de base au-dessus du niveau supérieur de sa fourchette de prévisions.



Le fabricant franco-italien de semi-conducteurs revendique aussi une marge brute dans le haut de sa fourchette de prévisions ou légèrement au-dessus, 'principalement liée à des activités opérationnelles meilleures que prévu dans un marché toujours dynamique'.



Sur l'année 2021, le CA a augmenté de 24,9% à 12,76 milliards, 'reflétant une solide performance dans tous les marchés finaux adressés et dans les programmes engagés auprès des clients tout au long de l'année', selon Jean-Marc Chéry, président du directoire et directeur général.



Credit Suisse a renouvelé jeudi son opinion 'surperformance' sur STMicroelectronics tout en rehaussant son objectif de cours sur le titre du fabricant de puces de 49,5 à 60 euros.



Dans une note diffusée dans la matinée, le broker estime que le consensus de marché lui semble sous-estimer le potentiel du groupe à la fois en termes de croissance et de rentabilité.



'Nous considérons STM comme un grand bénéficiaire de nombreuses tendances de fond actuelles', explique Credit Suisse, qui s'attend à ce que le concepteur de semi-conducteurs dépasse en 2022 les prévisions portant sur la croissance de son chiffre d'affaires.



STMicroelectronics présentera ses résultats de 4ème trimestre le 28 janvier prochain.



Stifel maintient également sa recommandation à ' achat ' sur le titre STMicro et relève son objectif de cours de 49 à 55 euros.



Le bureau d'analyses estime que les performances de la société devraient se poursuivre au 1er semestre 2022 et révise d'ailleurs à la hausse ses prévisions de BPA pour 2022 et 2023 de respectivement +12 % et +16 %.



Selon l'analyste, le principal catalyseur positif pour le cours de l'action ST est l'adoption de son capteur d'image dans l'iPhone au-delà de 2022/23.