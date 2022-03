STMicro: de nouveaux composants durcis pour satellites information fournie par Cercle Finance • 09/03/2022 à 15:55

(CercleFinance.com) - STMicroelectronics annonce une nouvelle gamme de produits durcis aux radiations et destinés à l'électronique des satellites. Cette gamme proposée en boîtier plastique et à faible coût comprend des circuits intégrés de puissance, des circuits analogiques et des circuits logiques.



Le groupe explique ainsi simplifier la conception et la production en volume d'une nouvelle génération de petits satellites fiables et peu onéreux dédiés aux services d'observation de la Terre et d'accès à Internet haut débit depuis des orbites basses (LEO).



Les neuf premières références de cette gamme viennent d'être commercialisées. Il s'agit d'un convertisseur de données, d'un régulateur de tension, d'un émetteur-récepteur LVDS (Low Voltage Differential Signaling), d'une interface de bus et de cinq portes logiques.