STMicro : dans le vert avec l'aide d'un analyste

(CercleFinance.com) - STMicroelectronics se hisse dans le vert avec un gain de près de 1%, sur fond de propos favorables d'Oddo BHF qui réaffirme son opinion 'surperformance' avec un objectif de cours rehaussé de 38 à 45 euros. Le bureau d'études relève ses prévisions concernant le fabricant franco-italien de semiconducteurs, pour 2021 de 15% et pour 2022 de 8%, au lendemain d'une 'publication qui remet les pendules à l'heure'. Pour 2021, il vise un CA de 12,1 milliards de dollars (+18%) et une MOP de 15,3%. 'Sur la base de nos nouvelles prévisions, le titre ne se paye que 11,2 fois l'EBITDA 2021, ce qui nous parait très décoté face à un secteur plutôt autour de 15/16 fois', souligne-t-il.

Valeurs associées STMICROELECTRONICS Euronext Paris +0.73%