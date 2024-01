Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client STMicro: dans le rouge sur une dégradation de broker information fournie par Cercle Finance • 26/01/2024 à 15:55









(CercleFinance.com) - STMicroelectronics recule de 3% et fait ainsi figure de lanterne rouge du CAC40, sur fond d'une dégradation de recommandation chez Barclays de 'surpondérer' à 'pondérer en ligne', avec un objectif de cours ramené de 50 à 46 euros.



'Nous apprécions toujours les arguments d'investissement à moyen terme pour STMicro, mais nous avons du mal à court terme, car nous sommes en dessous du consensus et la valorisation n'est pas un soutien suffisant à ce stade', indique le broker.



Par ailleurs, s'il maintient son opinion 'surperformance' sur le titre du fabricant de semiconducteurs, Oddo BHF abaisse son objectif de cours de 55 à 50 euros, au lendemain de résultats du quatrième trimestre ressortis légèrement inférieurs aux attentes.





