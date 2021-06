Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client STMicro : coopération avec Eyeris, spécialiste de l'IA Cercle Finance • 30/06/2021 à 16:10









(CercleFinance.com) - STMicroelectronics annonce ce jour une coopération avec Eyeris, spécialiste des logiciels d'intelligence artificielle (IA), basée sur la vision etlestechnologies de fusion de donnéesmulti-capteursà l'intérieur de l'habitacledes véhicules. Cettecollaboration a pour but d'étendre l'utilisation des capteursGlobal-Shutterde ST aux applications de détection dans l'habitaclegrâce auportefeuille avancé de réseaux neuronaux profonds(DNN)d'Eyerisafin d'obtenirunecompréhension complète de l'intérieur du véhicule. Selon Dominique Barbier,Directeurdumarketing techniqueaux États-Unisde la division Imagingde STMicroelectronics, cette collaboration est 'unexcellentexemple de ce que peuventaccomplir des sociétés à la pointe de l'innovationenconcentrantleurs activitéssur un défimajeur'.

Valeurs associées STMICROELECTRONICS Euronext Paris -1.77%