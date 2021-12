Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client STMicro: contribution à un robot de combat information fournie par Cercle Finance • 21/12/2021 à 16:05









(CercleFinance.com) - STMicroelectronics annonce qu'il contribue, avec plusieurs microcontrôleurs STM32, à 'Switchback', un robot de combat pesant environ 113 kilos et possédant un tambour rotatif bimoteur monté sur un bras entièrement ambidextre.



Conçu par la société REV Robotics, le robot Switchback livrera son premier combat sur la chaîne Discovery Channel le 6 janvier 2022 et sera exposé dans la suite privée de STMicro au salon CES 2022.



Outre l'utilisation du microcontrôleur STM32 dans son robot de combat, REV utilise dans ses kits de produits un ensemble de capteurs, circuits de commande de moteur et composants de protection développés par STMicro.





Valeurs associées STMICROELECTRONICS Euronext Paris +1.46%