STMicro : contribue à l'essor de la recharge sans fil

(CercleFinance.com) - STMicroelectronics contribue à l'essor de la recharge sans fil via une solution sécurisée pour les chargeurs certifiés Qi destinés aux applications grand public et automobiles. 'Latechnologie dechargesans fil, disponible sur un nombre croissant de smartphones et produits électroniques nomades (wearables), ouvre des possibilités d'innovation à valeur ajoutée pour les utilisateurs', indique STMicro. 'ST contribueau développement des solutions derechargesans filen fournissant un moyen sécurisé d'authentifier les chargeursofficiellement certifiés Qi avantde porter la puissance dechargeau-delà decinq watts', a déclaré Laurent Degauque, Directeur du marketing de ma division micro-contrôleurs sécurisés de STMicroelectronics.

Valeurs associées STMICROELECTRONICS Euronext Paris -0.77%