STMicro : collaboration avec Tieto pour Telemaco3P

(CercleFinance.com) - STMicroelectronics annonce une collaboration avec Tieto, fournisseur de logiciels et de services, en vue de développer un logiciel pour unités de contrôle centralisées (CCU) qui tournera sur la plateforme Telemaco3P de STMicro. 'Telemaco3P fournit une solution de positionnement matérielle avec un circuit intégré Teseo GNSS multi-constellations conçu par ST pour les environnements automobiles et des capteurs de mesure à l'estime', précise le fabricant de semi-conducteurs. Ensemble, Tieto et ST présenteront une application intelligente V2X d'alerte de passage piéton dans la suite privée dont disposera ST au salon CES (Global Stage for Innovation), qui aura lieu à Las Vegas du 7 au 10 janvier 2020.

Valeurs associées STMICROELECTR Euronext Paris +1.25%