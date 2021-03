Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client STMicro : collaboration avec la startup OQmented Cercle Finance • 29/03/2021 à 17:07









(CercleFinance.com) - STMicro annonce une collaboration technologique avec OQmented, startup de haute technologie qui s'est notamment spécialisée sur la technologie de miroir MEMS. Les deux entités vont joindre leurs forces dans le but de commercialiser une large gamme de solutions, incluant des miroirs MEMS, des pilotes et contrôleurs MEMS, ou encore des systèmes de balayage par faisceau laser (LBS) pour toute une gamme d'applications. En outre, les entreprises ont l'intention de collaborer sur une feuille de route LBS et dans le développement de technologies et de produits futurs, assure STMicro.

Valeurs associées STMICROELECTRONICS Euronext Paris -1.18%