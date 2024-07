Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client STMicro: chute de 64% du BPA au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 25/07/2024 à 08:52









(CercleFinance.com) - STMicroelectronics publie au titre du deuxième trimestre 2024 un BPA en chute de 64,2% en comparaison annuelle, à 0,38 dollar, avec une marge d'exploitation en retrait de 14,9 points à 11,6% et une marge brute en contraction de 8,9 points à 40,1%.



Son chiffre d'affaires net a diminué de 25,3% à 3,23 milliards, niveau toutefois supérieur au point médian de sa fourchette-cible, 'grâce à un CA plus élevé en électronique personnelle, partiellement contrebalancé par un CA moins élevé que prévu en automobile'.



Pour l'exercice 2024, la direction va désormais diriger la société sur la base d'un plan de chiffre d'affaires entre 13,2 et 13,7 milliards de dollars, et à l'intérieur de ce plan, attend une marge brute d'environ 40%.





